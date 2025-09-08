Accordo per migliorare l’accessibilità all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina

Viabilità e trasporti

La convenzione, tra le altre cose, prevede l’accesso dei bus Asm all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate

Firmata la convenzione tra il Comune di Taormina, l’Azienda sanitaria provinciale di Messina e l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina per disciplinare la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dei parcheggi all’interno del presidio ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina. L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco Cateno De Luca, dal direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e dal direttore generale dell’Asm Giuseppe Bartorilla. La convenzione prevede l’accesso dei bus Asm all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate, il potenziamento dei collegamenti da e verso l’ospedale, la regolamentazione della sosta e la gestione dei parcheggi da parte di Asm, garantendo stalli gratuiti per i soggetti fragili e tariffe agevolate per i dipendenti dell’Asp.