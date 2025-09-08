Viabilità e trasporti
Accordo per migliorare l’accessibilità all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina
La convenzione, tra le altre cose, prevede l’accesso dei bus Asm all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate
Firmata la convenzione tra il Comune di Taormina, l’Azienda sanitaria provinciale di Messina e l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina per disciplinare la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dei parcheggi all’interno del presidio ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina. L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco Cateno De Luca, dal direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e dal direttore generale dell’Asm Giuseppe Bartorilla. La convenzione prevede l’accesso dei bus Asm all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate, il potenziamento dei collegamenti da e verso l’ospedale, la regolamentazione della sosta e la gestione dei parcheggi da parte di Asm, garantendo stalli gratuiti per i soggetti fragili e tariffe agevolate per i dipendenti dell’Asp.
L'obiettivo è migliorare l'accessibilità al nosocomio, agevolare la mobilità dei cittadini, in particolare di anziani e persone con disabilità, e ridurre i disagi legati al traffico nell'area ospedaliera. "Quella di oggi – dice il sindaco De Luca – si inserisce nella strategia che abbiamo avviato per realizzare 5.000 nuovi posti auto a Taormina. In quest'ottica abbiamo lavorato anche sulle esigenze dell'ospedale San Vincenzo, prevedendo 175 stalli a servizio diretto dell'utenza e ulteriori 150 riservati ai dipendenti, oltre agli 80 che si realizzeranno grazie a un finanziamento già ottenuto. Ma non si tratta solo di parcheggi: il nostro obiettivo – conclude il primo cittadino – è integrare questi interventi con un sistema di mobilità più ampio e moderno, per migliorare i servizi all'utenza dell'ospedale, cittadini e visitatori".