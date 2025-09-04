Al borgo Ingino le esche killer che minacciano cani e gatti: «Succede quando si apre la caccia»

Taormina

La denuncia della consigliera comunale di Taormina, Jenny Gullotta

È allarme in contrada Mastrissa, nella zona detta “borgo Ingino”. Qui sono state ritrovate delle buste con dentro bocconi avvelenati. «Si prega – avverte il consigliere comunale di Taormina, Jenny Gullotta – di fare massima attenzione ai propri animali. Questa pratica malefica e maledetta accade sempre nello stesso periodo. Mi dispiace dirlo, ma ad inizio periodo di caccia, da oltre 30 anni dissemina le nostre contrade di morte».

Si cerca, dunque, l’eventuale “untore” che mette a repentaglio la vita dei tanti simpatici quattro zampe. «La zona – spiega ancora Gullotta – è al confine con il territorio di Taormina ed è frequentata da parte di tanti gatti. C’è, comunque, anche chi effettua passeggiate con il proprio cane e lo lascia, magari, libero. Per questo motivo è importante stare attenti per evitare che il proprio animale possa essere avvelenato. Purtroppo le buste sono state ritrovate danneggiate ed è probabile che qualche cane possa avere già mangiato il contenuto avvelenato del contenitore».