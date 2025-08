Alle Eolie con la macchina ma solo se si sta per almeno sette giorni (se no multe pure per la Caronte)

il caso

La delibera della Giunta municipale

Caronte e Tourist Isole Minori, società che garantisce i collegamenti in nave con le isole Eolie, sarà soggetta a sanzioni amministrative in quanto «trasgressore autonomo e non solidale» se rilascerà il biglietto a turisti con auto che non siano in possesso di una attestazione che certifichi la loro permanenza sulle isole del maggior Comune eoliano, per un periodo non inferiore a sette giorni, così come previsto dal decreto del presidente della Regione siciliana, dello scorso mese di aprile, che disciplina l’afflusso nelle isole dei veicoli a motore.