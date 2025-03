Antimafia regionale a Messina, Cracolici: «Droga ed estorsioni sulle terre ancora molti forti»

Prefettura

"Il messaggio che voglio lanciare è che la guerra contro la mafia deve continuare perché non è vero che è un fenomeno del passato e tutti, anche le forze della società politica e civile devono mandare questo messaggio forte"

«Le organizzazioni mafiose barcellonese e nebroidea mi pare continuino a svolgere le attività tradizionali estorsive, soprattutto l’attività delle truffe all’Agea che costituiscono un elemento di attività prevalente con fenomeni estorsivi anche sui terreni agricoli». A dirlo Antonello Cracolici presidente della commissione Antimafia a Messina in Prefettura a Messina.«C’è anche la ricerca – prosegue – di insospettabili che possano in qualche modo superare i blocchi che sono stati introdotti con i certificati antimafia, quindi si utilizzano sempre più insospettabili che possano bypassare i blocchi previsti dai controlli di legalità per poter comunque acquisire risorse. Nel territorio le attività della mafia sono ancora esistenti e diffuse. Il messaggio che voglio lanciare è che la guerra contro la mafia deve continuare perché non è vero che è un fenomeno del passato e tutti, anche le forze della società politica e civile devono mandare questo messaggio forte: la battaglia contro la mafia non è una questione che riguarda il passato, non dobbiamo studiare la mafia come era dobbiamo capire come è oggi se vogliamo combatterla e sconfiggerla».

«Dal primo passaggio con le forze dell’ordine emerge un dato: rispetto a due anni fa, quando siamo venuti l’ultima volta, vi sono sintomi di una crescita della diffusione della droga, in particolare del crack che due anni fa non era vissuto con la stessa preoccupazione che oggi emerge da queste audizioni».