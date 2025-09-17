il caso
Anziano investito a Messina muore dopo quattro giorni di agonia: incidente sotto inchiesta
L'incidente di Viale Boccetta dove ha perso la vita un 84enne
È deceduto dopo quattro giorni di agonia Letterio Liotta, l’uomo di 84 anni investito il 12 settembre mentre attraversava viale Boccetta, nei pressi della Fontana Arena a Messina.
Liotta era ricoverato presso l’ospedale Piemonte, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico.
La sezione Infortunistica della polizia municipale sta svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.
