“Approdo Sottomarino Annunziata” dell’elettrodotto Terna: il punto sui lavori

energia

Terna, in coordinamento con il Comune di Messina, sta proseguendo nella realizzazione delle opere civili funzionali alla futura posa dell’elettrodotto in cavo interrato “Approdo Sottomarino – SE Annunziata”, in località Annunziata.

Le attività attualmente in corso su viale Annunziata nei pressi della “Associazione Pandora” termineranno il 10 ottobre, consentendo, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal cronoprogramma concordato da Terna con l’Amministrazione Comunale, la riapertura della strada al traffico. È inoltre prevista per il 16 novembre la riapertura di via Ciaramita, in corrispondenza dell’ingresso posteriore del Polo Universitario Annunziata,

A partire dal 14 ottobre il cantiere interesserà anche un tratto di viale Annunziata di circa 60 m nei pressi del Civico 76. Durante lo svolgimento delle lavorazioni si provvederà alla chiusura della strada al transito dei veicoli in direzione mare-monte, con conseguente deviazione del traffico sulle vie parallele e limitrofe. Una volta conclusi i lavori, la cui durata è stimata in circa 10 settimane, Terna provvederà al ripristino del manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dagli interventi.

Nel suo complesso, il nuovo collegamento “Approdo marino – SE Annunziata” avrà una lunghezza di oltre 3 km e sarà realizzato utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE (isolamento in polietilene reticolato estruso), una tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile.