Ars, 1,5 milioni di euro per la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

Emendamento

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento governativo che ha destinato 1,5 milioni di euro per l’emungimento del percolato e la sorveglianza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, in provincia di Messina. Il provvedimento è stato sollecitato dal sindaco Carmelo Pietrafitta durante la conferenza dei servizi tenutasi a Palermo presso l’Assessorato Acqua e Rifiuti lo scorso 18 luglio e coordinata dall’assessore Di Mauro. Il primo cittadino intende rivolgere un doveroso ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore Giovanni Di Mauro per avere accolto la sua istanza. “Siamo stati critici nei momenti difficili perché abbiamo ritenuto fosse giusto esserlo – ha affermato il Sindaco Pietrafitta – adesso è il momento di dire invece grazie al Presidente Schifani, all’assessore Di Mauro e a tutta la deputazione regionale che ha espresso parere positivo verso il provvedimento, dimostrando grande sensibilità verso la cura e la salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione”.

