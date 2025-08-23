Asp Messina e Croce Rossa Italiana Sicilia insieme per “Arcipelago Sicuro”

salute

Telemedicina e assistenza innovativa alle Isole Eolie

L’Asp di Messina e il comitato regionale Sicilia della Croce rossa italiana hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa per l’avvio del progetto «Arcipelago Sicuro», un’iniziativa volta a potenziare i servizi sanitari nelle Isole Eolie attraverso l’impiego della telemedicina, personale qualificato e mezzi nautici.

L’accordo

L’accordo, firmato dal direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì, e sostenuto dal presidente regionale Cri Sicilia, Stefano Principato, nasce con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria di prossimità ai pazienti cronici, in particolare affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie, dice l’Asp. Grazie al progetto sarà possibile monitorare i pazienti cronici direttamente nelle isole, evitando costosi e complessi spostamenti.

Il monitoraggio

Verranno utilizzate tecnologie avanzate di teleconsulto e teletrasmissione di esami (ECG, spirometria, monitoraggio multiparametrico). Per spostarsi velocemente e in sicurezza tra le Isole sono stati approntati gommoni attrezzati per il personale infermieristico. I dati clinici raccolti saranno analizzati congiuntamente da Asp e Cri per valutazioni scientifiche e miglioramento continuo del modello assistenziale.

Il progetto