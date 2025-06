Attira una 14enne in una casa, le fa fumare hashish e poi la violenta: bruto arrestato a Patti

il caso

Si tratta di un 31enne che è finito ai domiciliari

La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Patti, nei confronti di un uomo di 31 anni, accusato di violenza sessuale e violenza privata su una ragazza di 14 anni.

Secondo il racconto della vittima l’uomo l’ha contattata e poi l’ha portata in un abitazione abusando di lei dopo averla indotta a fumare dell’hashish. L’aggressore si è anche impossessato del cellulare della ragazza, in modo da impedirle di chiedere aiuto.

L’ordinanza è stata firmata dal Gip di Patti, Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti. Secondo il racconto della giovanissima, il 31enne nel mese di novembre, aveva contattato la vittima sfruttando delle comuni frequentazioni, aveva creato ad arte i presupposti per trovarsi da solo con lei e, approfittando delle sue debolezze caratteriali e della notevole differenza di età, l’aveva attirata in una casa non abitata, nella sua diretta disponibilità.

Sempre secondo il racconto della ragazzina, l’uomo dopo aver chiuso a chiave la porta dell’abitazione, l’aveva indotta a fumare hashish per poi abusare nonostante le resistenze della ragazzina.

«Abbiamo svolto indagini approfondite sulla vicenda e abbiamo avuto riscontri sia da parte della ragazza sentita con lo psicologo che ha confermato tutto, sia da parte di un’altra tredicenne che ha confermato che l’uomo avrebbe tentato di abusare anche di lei» ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sul 31enne arrestato dalla polizia con l’accusa di aver violentato una quattordicenne.