Auto a fuoco sulla tangenziale di Messina, un’ora per spegnere le fiamme

SVINCOLO GAZZI

L'incendio ha del tutto avvolto la macchina, distruggendola. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area

Paura in tangenziale a Messina per un’auto andata in fiamme. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti fra lo svincolo di Messina Centro e quello di Gazzi.

Sul posto è giunta una squadra proveniente dalla caserma Bevacqua con Aps e pick-up con modulo antincendio, che è riuscita a domare le fiamme che avevano avvolto del tutto la vettura, distruggendola.

Dopo oltre un’ora di lavoro i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

