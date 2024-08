Aveva tre piante di cannabis in casa: arrestato dai carabinieri col supporto dello Squadrone eliportato

l'operazione

Aveva in casa anche 150 grammi di marijuana, che ora verrà analizzata in laboratorio dal Ris

Teneva tre piante di cannabis in un appezzamento di terreno attinente alla sua abitazione a Giardini Naxos. Il 50enne responsabile è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 5 agosto dai carabinieri della stazione di Taormina con il supporto dei militari dello Squadrone eliportato cacciatori Sicilia. Durante un controllo i militari hanno trovato e sequestrato le tre piante, alte più di un metro che si trovavano in una zona nascosta nel terreno, coperte dalla vegetazione.