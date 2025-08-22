Bloccata sugli scogli e in balia delle onde: salvata dai vigili del fuoco e dalla capitaneria nel Messinese

il soccorso

La ragazza era in pericolo a Mongiove vicino Patti. E' stata riportata a riva

Una bagnante rimasta bloccata tra le rocce sul litorale di Mongiove, frazione del Comune di Patti, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina e dai militari della Capitaneria di porto. Ad accorgersi della ragazza in balia delle onde a causa del mare agitato e delle forti correnti, incapace di raggiungere la riva sono stati alcuni cittadini che hanno dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono arrivate così due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Patti e Milazzo, e la Capitaneria di porto, che sono riusciti a recuperare la bagnante, visibilmente provata ma cosciente, e a riportarla a riva.

