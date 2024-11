Bloccato il gruppo di pusher che gestiva la piazza di spaccio a Sant’Agata di Militello

la retata

L'indagine dei carabinieri ha portato a sette misure cautelari

I Carabinieri di Sant’Agata di Militello hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura, nei confronti di sette persone (un 24enne agli arresti domiciliari e 6 giovani di età compresa tra i 22 e i 31 anni con l’obbligo di dimora nel luogo di residenza) perché accusate – a vario titolo – di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.