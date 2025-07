Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, il M5s propone risoluzione all’Ars per mantenerla

Il caso

La proposta del deputato Antonio De Luca per inserirla nella rete ospedaliera

«La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è un punto di riferimento fondamentale per tantissime famiglie siciliane e del Meridione d’Italia. Non può essere messa assolutamente in discussione, né può essere ubicata in altri posti, come suggerito da qualcuno, visto che funziona benissimo dove sta. Ho proposto una risoluzione in commissione, che voteremo prossimamente per spingere il governo a inserirla a Taormina nella rete ospedaliera». Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, a margine della seduta tenuta oggi dalla commissione Salute dell’Ars.