Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, torna lo “spettro” del trasferimento della struttura

il caso

Il Comitato di genitori del Ccpm di Taormina ha chiesto un incontro con il presidnete della Regione Schifani

«Apprendiamo da fonti ufficiose e non ufficiali della possibilità di un trasferimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm), attivo nell’ospedale di Taormina in altra sede. Chiediamo un incontro con il presidente della Regione Renato Schifani, a cui abbiamo dato piena fiducia affidandogli il mantenimento del centro e la vita dei nostri figli, per comprendere quali decisioni intenda prendere la Regione sul futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina e per mantenere l’eccellenza del centro». Lo scrive in una nota il Comitato di genitori del Ccpm di Taormina

«Noi riteniamo infatti – prosegue la nota – che sia necessario mantenerlo nella sede attuale per continuare a garantire gli standard qualitativi raggiunti. Alla luce però degli investimenti economici e professionali, realizzati in questi anni sul Centro, con investimenti per milioni di euro che hanno contribuito, insieme alla professionalità dell’equipe medica a renderlo un ospedale di eccellenza, non riusciamo a comprendere come non si possa trovare una soluzione per ovviare a tale possibile ipotesi».