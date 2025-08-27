Catamarano urta una banchina nel porto di Lipari: danni allo scafo ma passeggeri illesi

Incidente

I viaggiatori sono stati progressivamente trasferiti su altri mezzi diretti a Vulcano e Milazzo, con gli ultimi partiti alle 13:30

Momenti di tensione questa mattina nel porto di Lipari, dove il catamarano Gabriele M. della compagnia Liberty Lines ha urtato la banchina durante le manovre di attracco. A bordo 338 passeggeri, tutti illesi. L’incidente, avvenuto intorno alle 10:50, ha provocato un danno all’opera morta dello scafo, senza conseguenze per la sicurezza delle persone. I viaggiatori sono stati progressivamente trasferiti su altri mezzi diretti a Vulcano e Milazzo, con gli ultimi partiti alle 13:30. In una nota, Liberty Lines ha presentato le proprie scuse ai passeggeri e ha ringraziato l’Autorità Marittima per l’assistenza. L’unità sarà spostata a Milazzo per gli interventi tecnici

