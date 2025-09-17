Circolari nelle scuole su pance scoperte, zeppe alte e unghie lunghe: a Taormina chi non rispetta le regole, torna a casa

Appello al decoro

In un istituto superiore della cittadina del turismo messinese sono stati anche fatti stampare dei depliant per spiegare l'opportuno "dress code"

Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l’inizio del nuovo anno scolastico, come sempre, i presidi tentano di porre un limite ad outfit “impropri” diffondendo circolari e, quest’anno, anche distribuendo veri e propri depliant che spiegano cosa non è permesso.Per far capire in modo chiaro ai propri alunni cosa è possibile indossare a scuola e cosa invece bisogna evitare, la preside di un istituto superiore di Taormina, in provincia di Messina, ha fatto stampare e distribuire un depliant dove nel dettaglio vengono illustrati tutti i tipi di abbigliamento concesso e quelli con i quali l’alunno verrà rispedito a casa.

«Parlerei di vestire decente più che di dress code. La scuola è un luogo sacro, che deve avere una sua liturgia, che va rispettato. Nessuno andrebbe a un funerale o a un matrimonio vestito in modo inadeguato; allo stesso modo non si capisce perchè a scuola si dovrebbe venire vestiti da bagnini o miss spiaggia», commenta Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi Anp di Roma. DirigentiScuola, con il vicepresidente Roberto Mugnai, invita ad evitare circolari e disposizioni calate dall’alto e a condividere i regolamenti con tutte le componenti scolastiche.Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons per il quale si rischia di «complicare la vita, burocratizzare l’istruzione e, paradossalmente, creare incertezze e confusione, finendo per limitare pesantemente la libertà degli studenti».