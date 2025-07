Comitato “Invece del Ponte”, “Nessun disco verde dall’Europa alla classificazione militare”

Infrastrutture

"La presunta valenza militare è emersa solo di recente, in un tentativo strumentale e poco credibile di giustificare l’opera o aggirare i vincoli europei e Nato"

«Chiariamo: la Commissione Europea non ha dato alcun disco verde per la classificazione militare del ponte sullo Stretto di Messina. Il portavoce della Commissione ha dichiarato perentoriamente: “Spetta alle autorità italiane valutare se lo scopo principale del ponte sia militare o civile”.Lo afferma il comitato siciliano “Invece del ponte” in una nota.«Il concetto di “scopo principale” è determinante. Per essere considerata militare, un’opera deve essere pensata, gestita e utilizzata prioritariamente dalle Forze Armate, come accade per gli ospedali militari, che operano in strutture militari e sotto comando militare, e occasionalmente e senza uso prevalente sono destinati a funzioni civili.Il ponte, al contrario, è stato progettato, promosso e appaltato come infrastruttura civile, con gestione affidata a un General Contractor privato orientato al traffico commerciale e passeggeri. Le Forze Armate non sono mai state coinvolte nella progettazione e, quando hanno espresso giudizi, hanno definito “vulnerabile”, costoso e insostenibile il progetto di un ponte sospeso sotto il profilo della difesa.La presunta valenza militare è emersa solo di recente, in un tentativo strumentale e poco credibile di giustificare l’opera o aggirare i vincoli europei e Nato. Si tratta di una narrazione priva di fondamento.Attribuire oggi al ponte uno “scopo militare principale” sarebbe una forzatura inaccettabile e una grave mistificazione, destinata a essere smentita dai fatti e contestata nelle sedi opportune».

