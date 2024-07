Comitato No Ponte: «Il voto di fiducia sul decreto Infrastrutture? Ennesimo atto di prepotenza»

STRETTO DI MESSINA

«Novità assurde» e «spregiudicatezza per recuperare il tempo perduto». Le parole di chi protesta

«Ma perché gli espropriandi dovrebbero presentarsi davanti all’inutile e tardiva commissione comunale ponte visto che proprio in queste ore il Parlamento sta approvando l’ennesima forzatura legislativa nelle procedure di approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto sulla pelle dei cittadini e degli espropriandi? Nel dibattito parlamentare per la conversione in legge del DL infrastrutture infatti sono stati presentati ulteriori emendamenti dalla maggioranza di centrodestra a conferma delle difficoltà che il movimento Noponte ha creato in questi mesi al governo ma anche il segno della spregiudicatezza con la quale si procede per recuperare il tempo perduto». Lo dice il comitato Noponte capo Peloro contro il Ponte sullo Stretto.