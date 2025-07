Con i Kraftwerk l’aria di Taormina è diventata elettronica: tutto esaurito al Teatro antico

Il concerto

In 4.500 , soprattutto stranieri, hanno assistito ieri allo spettacolo del gruppo tedesco, che ha riproposto anche "Pocket calculator" nella versione in italiano

Tutto esaurito ieri sera a Taormina per il concerto dei Kraftwark: i pionieri tedeschi della musica elettronica si sono esibiti davanti a 4.500 spettatori per due ore e mezza, dalle 21,30 a mezzanotte. Ad assistere allo spettacolo, con giochi di luci inseriti nella straordinaria scenografia naturale del Teatro antico, soprattutto stranieri, un buon 70% dei presenti.

In scaletta anche Pocket calculator (Taschenrechner nell’originale in tedesco), cantata per l’occasione nella versione con testo in italiano ed eseguita in pubblico per la prima volta nel 1981 nel programma tv della Rai “Discoring“.

La storia del gruppo