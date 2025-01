Controlli in un cantiere edile nel Messinese: multe per 18mila euro

Carabinieri

Svolte verifiche su tutti gli operai impiegati nel cantiere che, sotto l’aspetto contrattualistico e previdenziale, sono risultati in regola

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro in un cantiere edile a Castell’Umberto, nel Messinese. I militari hanno rilevato irregolarità alla normativa di settore, motivo per il quale, il titolare della società edile, appaltatrice dei lavori del cantiere, è stato denunciato per non avere predisposto il piano operativo di sicurezza, rispettato, in materia di ponteggi e piattaforme, le norme necessarie volte alla sicurezza degli operai, in particolare per evitare il pericolo di caduta dall’alto e altro ancora. A seguito delle gravi violazioni riscontrate, a carico del titolare sono state elevate multe e sanzioni per oltre 18mila euro. Inoltre, sono state svolte verifiche su tutti gli operai impiegati nel cantiere che, sotto l’aspetto contrattualistico e previdenziale, sono risultati in regola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA