Così Taormina ha ottenuto la “Bandiera Blu” per la spiaggia di Mazzeo

turismo

Il riconoscimento a 14 località siciliane consegnato a Roma dalla Fondazione Fee Italia

Anche Taormina ha il suo “pezzettino” di “bandiera blu”. La consegna del “bollino” che garantisce servizi efficienti e limpide acque marine si è svolta, ieri mattina, a Roma, nella sala convegni del Centro nazionale Ricerche, dove alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e del presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza. La giuria nazionale ha assegnato il riconoscimento in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno. Le Bandiere blu della Sicilia sono in totale 14: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Letojanni, Tusa ed appunto Taormina in provincia di Messina; Menfi in provincia di Agrigento; Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli e Ragusa nella sua provincia. Per quanto riguarda Taormina il riconoscimento si riferisce solo al tratto di mare di Mazzeo.

«Abbiamo qui effettuato degli investimenti – Ha detto l’assessore al Turismo, Jonathan Sferra – che hanno ottenuto i risultati sperati. Proseguiremo con altri investimenti per le altre rinomate spiagge della costa. Quanto ottenuto è solo un primo step».

Sulla spiaggia della nota frazione sono state collocate, grazie ad un importante investimento scivoli, passerelle per disabili, docce con acqua potabile e cestini per la, raccolta differenziata. Si tratta di un piano da, estendere anche agli altri arenili.