Da Taormina l’appello per superare i confini per favorire dialogo e pace

L'evento

Nella serata di gala con tanti vip al Teatro Antico per i Taobuk Awards, il presidente della regione Schifani ha parlato di "creare una Europa dei popoli che parte dal basso"

Il tema dei confini che non devono dividere ma che anzi vanno superati per favorire il dialogo e la pace, attorno al quale si è snodata la quindicesima edizione del festival letterario Taobuk, è stato anche il filo conduttore della serata di gala svoltasi ieri sera nel teatro antico di Taormina. L’evento, giunto alla quindicesima edizione, ha affrontato un tema che mai come quest’anno si lega alla drammatica attualità della guerra, dal Medio Oriente all’Ucraina. Non a caso l’apertura della serata è stata affidata alla cantante Paola Turci che con uno dei suoi brani più noti ha ricordato la situazione dei bambini di Gaza. E anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha fatto un richiamo alla pace citando l’anniversario della firma del trattato di Messina e Taormina – al centro dei primi due giorni del festival – da cui nacque l’Europa «che dobbiamo sforzarci di creare come “Europa dei popoli” che parte dal basso».