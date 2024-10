Dal Gabon a Taormina: l’intervento al cuore che ha salvato Grace

solidarietà

Dodicenne affetta da cardiopatia congenita. ll CCPM sempre più protagonista del piano Mattei sulla sanità del governo italiano

Hanno viaggiato per più di 5000 km per arrivare da Libreville capitale del Gabon fino a Taormina.Un viaggio ricco di speranza per Grace 12 anni e la sua mamma. La bambina è infatti affetta da una cardiopatia congenita complessa caratterizzata dalla malattia di due valvole del cuore e del setto interventricolare. Problematiche che rendono l’intervento molto lungo e complesso, ma che il team del dott. Sasha Agati, affronterà cercando di offrire a Grace una seconda chances di vita.

Grace è arrivata a Taormina grazie al Ministero della Salute e alla associazione “Una voce per padre Pio”, che hanno lavorato al consolato di Libreville per il rilascio dei visti per la bambina e sua mamma.Dall’individuazione da parte del governo italiano del CCPM come referente nazionale per il piano Mattei per l’Africa diverse attività sono già state compiute. Oltre gli interventi ai bambini portati in Italia e quelli eseguiti nell’ultima missione nello Zambia- dove sono stati operati 30 bambini, l’equipe medica e infermieristica è pronta a fine mese per un’altra missione in Tanzania e nelle settimane successive sia in Benin che di nuovo nello Zambia.