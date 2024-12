Daspo per undici ultras del Crotone e del Messina

Il provvedimento

Emessi da Questore della città calabrese dopo l'incontro del 14 settembre

Undici provvedimenti di Daspo in relazione all’incontro di calcio, disputatosi il 14 settembre scorso, tra il Crotone ed il Messina, valido per il campionato di serie C. La decisione è stata presa dal Questore di Crotone, Renato Panvino. Nel corso della partita, riferisce la Questura di Crotone in una nota stampa, i tifosi destinatari dei provvedimenti «si sono resi responsabili, a vario titolo, dell’accensione e del lancio di fumogeni e di altri episodi di intemperanza e violenza verbale che hanno rappresentato un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica».