Delitto di Milazzo: ad uccidere Salvatore è stato il vicino di casa, le fasi riprese dalle videocamere

l'inchiesta

L'imprenditore 84enne trovato cadavere dentro un sacco in via Capuana. Arrestato un uomo di 60 anni

Il presunto assassino di Salvatore Italiano, l’imprenditore ottantaquattrenne, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto giovedì pomeriggio in via Capuana nel quartiere di Bastione del centro mamertino, è un commerciante di 60 anni, proprietario di un terreno limitrofo a quello della vittima.

Secondo le indagini degli agenti del commissariato di Milazzo i due avevano avuto contrasti. Utile all’indagine è stato l’esame dei video di una telecamera posta nei pressi del luogo dove è stato trovato il cadavere. Sembrerebbe che il presunto omicida dopo aver ucciso il pensionato lo abbia caricato sulla sua Panda rossa per depositarlo in via Capuana. Con l’auto della vittima è poi ripartito parcheggiandola nei pressi di un terreno di proprietà di Italiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA