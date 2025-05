Detenuto suicida nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: nel 2025 i morti in cella sono già 106

il caso

L'allarme del sindacato polizia penitenziaria

Un giovane straniero detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto si è suicidato nella notte di venerdì scorso. È il secondo suicidio dopo quello del 20 marzo scorso e il trentatreesimo negli istituti penitenziari dall’inizio dell’anno, con 106 morti complessivi di cui 73 per «altre cause». A riferirlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria (Spp).

«Cresce il numero dei suicidi di extracomunitari – aggiunge – e si abbassa l’età dei detenuti che si tolgono la vita. Tutti elementi che richiedono un piano di supporto psicologico con la presenza nelle carceri di psicologi, psichiatri, mediatori culturali, come di interpreti perché la mancanza di comunicazione incide tanto. Gli agenti penitenziari non possono sostituirsi a queste figure e già fanno tanto come dimostrano gli oltre 60 interventi effettuati sonora che hanno salvato in extremis detenuti che hanno tentato il suicidio».