Discarica chiusa a Lentini, sindaco di Messina: «Nessun impatto per noi

Rifiuti

Federico Basile spiega il modo in cui la città resta indenne dal problema

«Si tratta di momenti ciclici di un sistema che non ha mai funzionato le cui conseguenze ricadono su noi sindaci costretti ad aumentare le tariffe, tranne a Messina dove da quest’anno sono state abbattute del 30%, nonostante il costo di smaltimento esorbitante degli impianti dove la Regione siciliana ci costringe ad andare. D’altronde, Cateno De Luca aveva già anticipato nel 2021, nella qualità di sindaco di Messina, quanto il sistema fosse collassato e di contro le promesse dei termoutilizzatori di Musumeci che ancora aspettiamo». Lo dice il sindaco di Messina, Federico Basile, a proposito della sospensione a tempo indeterminato dell’attività di trattamento dei rifiuti presso l’impianto Tmb a Lentini, disposta dall’amministrazione di Sicula Ambiente, la società che gestisce la discarica, a seguito del provvedimento dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente.