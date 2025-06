Dramma a Messina: neonata muore dopo essere caduta dal balcone insieme alla madre

il caso

La piccola aveva solo tre mesi. In gravi condizioni la donna di 40 anni. Da stabilire l'esatta dinamica dei fatti

Dramma a Messina dove una donna di 40 anni è precipitata dal balcone di casa con in braccio la figlia neonata di soli tre mesi. La piccola è morta al Policlinico di Messina dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla. La donna è in gravi condizioni ed è ricoverata con la prognosi riservata. La tragedia è accaduta in un complesso residenziale nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. I sanitari del 118 hanno portato la donna e la bimba in codice rosso al Policlinico. Le condizioni della piccola che era stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica sono subito apparse gravi.

Le indagini