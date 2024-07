Ecco in azione la talpa Lucia, scaverà la galleria Taormina nel raddoppio ferroviario Palermo-Catania-Messina

Messina

Messa in funzione ieri la nuova macchina che realizzerà la tratta lunga 6 chilometri. È la seconda Tbm delle 5 previste. Il video

Continuano a pieno ritmo i lavori di Rete ferroviaria italiana per le grandi opere del Sud Italia. Ieri a Trappitello è stata avviata la talpa meccanica (Tunnel Boring Machine) Lucia che sarà impegnata nello scavo della galleria Taormina, nell’ambito dei lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, sulla Palermo-Catania-Messina. Il progetto di potenziamento della Palermo-Catania-Messina è inserito in Cantieri Parlanti, progetto realizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il Mit, per raccontare in maniera trasparente le attività e i benefici delle nuove infrastrutture attraverso iniziative pubbliche, infopoint e una pagina web dedicata alle opere strategiche. I lavori sono eseguiti da Webuild.

Si aggiunge alla talpa Igea già operativa. Ne arriveranno altre tre