Europee, a Messina e a Palermo seggi quasi pronti dopo surroga di presidenti e scrutatori

Elezioni

Nel capoluogo dell'isola il più alto numero di persone che non si è presentato per ricoprire il ruolo di presidente o scrutatore

Le 253 sezioni elettorali e i nove seggi speciali del Comune di Messina si sono regolarmente costituiti stamani con i rispettivi presidenti e scrutatori per le elezioni europee di oggi e domani. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio. Le operazioni di voto inizieranno alle 15 fino alle 23 e proseguiranno domani, , dalle 7 alle 23. Per le europee risultano iscritti a votare 183mila 586 elettori, di cui 86.684 uomini e 96.902 donne, ai quali si aggiungono 104 elettori della lista dei cittadini comunitari, di cui 17 uomini e 87 donne. I rilevamenti dell’affluenza dei votanti saranno effettuati oggi alle 23 e domani, alle 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio. L’ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla surroga di 38 presidenti e 308 scrutatori, mentre alle europee del 2019 sostituì un presidente, sei invece dalla Corte d’Appello, e 188 scrutatori. Nelle europee del 2014 furono surrogati un presidente e 138 scrutatori, 71 scrutatori invece nelle europee del 2009.