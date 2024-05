Europee, Cateno De Luca lascia l’ospedale: «Grazie ai medici, pronto a ricominciare»

MESSINA

Il leader si Sud chiama Nord era stato rivoerato il 29 aprile scorso a seguito di un malore accusato durante un comizio

Cateno De Luca, leader del movimento “Sud chiama Nord” e federatore della lista “Libertà”, sarà dimesso oggi dal Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato il 29 aprile scorso a seguito di un malore accusato durante un comizio. Successivamente è stata diagnosticata una polmonite acuta.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine – afferma Cateno De Luca – all’Unità di Medicina Interna, diretta dal professore Giovanni Squadrito, per l’eccezionale professionalità e l’attenzione dedicata durante il mio ricovero”.