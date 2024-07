Ferrovie, partiti oggi i lavori della galleria Taormina. Salvini: «Giornata unica nel mondo»

Messina

Lo scavo, parte della tratta di raddoppio tra il capoluogo etneo e quello peloritano, sarà lunga 6 chilometri

Partito lo scavo della galleria Taormina, parte del rinnovo della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. L’avvio dei lavori è stato annunciato in un evento organizzato da Webuild ad Apice (Benevento) dal vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ad altre due opere di Rete ferroviaria italiana (Rfi) nel Sud. «È una giornata unica in Europa e nel mondo: oggi abbiamo inaugurato i lavori in tre gallerie contemporaneamente in tre posti diversi», ha detto Salvini. «Tre macchine – ha proseguito – scaveranno h/24, sette giorni su sette, in Campania, Puglia e Sicilia per i lavori sulla linea AV/AC Napoli-Bari e per il potenziamento della linea ferroviaria in Sicilia con la tratta fra Messina, Catania e Palermo. Che tre macchine scavatrici potenti siano azionate in contemporanea a partire da stanotte e che questo accada in tre regioni del Mezzogiorno per me è particolarmente importante perché bisogna recuperare qualche decennio di mancati investimenti in infrastrutture al Sud». All’evento hanno partecipato, oltre a Salvini, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI e Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.

La galleria Taormina lunga 6 chilometri

I lavori in Sicilia sono eseguiti con vari macchinari: la Tbm (acronimo di Tunnel boring machine) denominata “Lucia” si aggiunge alla talpa Igea già operativa da aprile 2024. Si tratta della seconda delle cinque talpe complessivamente previste nel progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo lungo l’itinerario della Palermo-Catania-Messina e sarà impegnata nello scavo della galleria Taormina, lunga oltre 6 chilometri, a doppia canna. Il progetto rientra negli interventi di potenziamento del collegamento Palermo-Catania-Messina e completerà il raddoppio della linea ferroviaria fra Messina e Catania, attraverso la realizzazione di 42 chilometri di nuovo doppio binario, di cui circa 37 in sotterranea e in variante rispetto all’attuale linea.

Il piano per il completamento del raddoppio Messina-Catania