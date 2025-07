Freedom Flotilla, l’appello del siciliano Mazzeo fermato a largo di Gaza dall’esercito Israeliano

Il video

«Fate pressione sul governo italiano affinché chieda il mio rilascio e quello di tutti coloro che si trovavano a bordo dell’Handala»

Lancia un appello il giornalista e blogger antimilitarista messinese Antonio Mazzeo bloccato da ieri sulla nave Handala della Freedom Flotilla che voleva forzare il blocco marittimo al largo della Striscia di Gaza. Prima dell’irruzione dei militari israeliani ha trasmesso un video-appello a familiari, amici, concittadini e istituzioni affinché venga fatta pressione sul governo italiano per chiedere il suo rilascio e il rilascio di tutti coloro che erano a bordo della imbarcazione.«Mi chiamo Antonio Mazzeo e vengo dall’Italia – ha detto -. Se state guardando questo video sappiate che sono stato intercettato in mare e sono stato rapito dalle forze di occupazione israeliane o da un Paese complice del genocidio palestinese perpetrato da Israele. Faccio un appello a tutte e a tutti: fate pressione sul governo italiano affinché chieda il mio rilascio e quello di tutti coloro che si trovavano a bordo dell’Handala il prima possibile. Grazie».

SOS! The crew on 'Handala' have been kidnapped Antonio Mazzeo is citizen of Italy Email and TagEmail: ministero.affariesteri@cert.esteri.it X: @ItalyMFA_int and @Antonio_Tajani FB: @Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Instagram: @italymfa pic.twitter.com/X3IyXawpUZ — Handala (@handala0) July 27, 2025