Giù da un burrone di 60 metri, anziano muore nel Messinese

La tragedia

Indagano i carabinieri, la salma recuperata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per recuperare una uomo di 70 anni precipitata da un’altezza di circa 60 metri, sulle colline di San Pietro. Con un pick-up attrezzato e un altro mezzo il personale ha raggiunto la vittima insieme ai sanitari che ne hanno accertato la morte. Dopo l’autorizzazione del magistrato, i vigili hanno provveduto al recupero della salma, operazione molto complicata per via del luogo fitto di vegetazione e impervio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA