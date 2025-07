Grant, dall’Ue 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato. Premiati due progetti siciliani

Cronaca

Tra i vincitori l'Università di Messina e la Fondazione Ri.Med di Palermo

Il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) finanzierà con 150mila euro ciascuno, per un totale di 22,5 milioni, 150 progetti vincitori di un ‘Proof of Concept Grant’: si tratta di finanziamenti che mirano a spingere in avanti la ricerca scientifica verso le sue possibili applicazioni pratiche e commerciali e che sono infatti destinati solo ai ricercatori che hanno già ottenuto in passato sovvenzioni Erc per la ricerca di frontiera. Solo 9 di questi progetti verranno ospitati in Italia: il podio vede la Germania al primo posto con 27 studi, seguita da Spagna (20) e Regno Unito (17).

I ricercatori italiani vincitori sono complessivamente 17, considerando coloro che alcuni lavorano in altri Paesi europei, e raggiungono così il terzo posto nella classifica per nazionalità, guidata da tedeschi (29) e spagnoli (20).

I progetti vincitori sono stati selezionati fra le 480 proposte pervenute all’Erc e coprono una vasta gamma di argomenti: dall’uso dell’Intelligenza Artificiale per prevedere l’escalation dei conflitti a dispositivi portatili per rilevare e catturare sostanze chimiche inquinanti nell’acqua, dalla riduzione dell’impatto ambientale della produzione di paracetamolo allo sviluppo di uno strumento per individuare le distorsioni nel mercato dell’energia elettrica causate dalle aziende dominanti.