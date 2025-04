Il femminicidio di Sara, l’autopsia, il punto sulle indagini e il funerale: Sicilia ancora sotto shock

il delitto

Sequestrata a Messina la casa del presunto assassino. Trovato per strada un coltello

Verrà riportata domani sabato a Portella di Mare, frazione di Misilmeri in cui viveva, la salma di Sara Campanella, la studentessa uccisa lunedì a Messina da un collega di università. Domenica poi a partire dalle 10.30, per tutto il giorno e la notte, sarà allestita la camera ardente aperta ai cittadini nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato sempre a Portella di Mare.

I funerali invece saranno celebrati lunedì alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri e la funzione sarà presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice. Per lunedì il sindaco Rosario Rizzolo ha proclamato il lutto cittadino con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.

Oggi intanto al Policlinico di Messina è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Sara. I consulenti dei pm erano stati incaricati anche di comparare le ferite riportate dalla vittima con la lama di un coltello trovato non molto lontano dal luogo del delitto.

I carabinieri hanno invece sequestrato l’appartamento in cui viveva, a Messina, Stefano Argentino, il 27enne che è accusato di avere accoltellato e ucciso Sara. L’appartamento posto sotto sequestro è quello in cui Stefano viveva a Messina mentre frequentava l’università.