Il tuffo nel mare di Giardini Naxos dedicato a Chico Scimone

Nel Messinese

Fu proprio il personaggio molto noto a Taormina ad "inventare" il tuffo per salutare il nuovo anno

Tuffo in mare questa mattina al Lido di Giardini Naxos. Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale bagno in mare, questa volta dedicato alla memoria di Chico Scimone, lo scalatore taorminese dell’Empire State Building, il noto grattacielo di New York, morto ad aprile del 2005. Fu proprio Chico che «inventò», anni fa, nel comprensorio turistico il «tuffo». Numerosi sono stati i mazzi di fiori che sono state gettati in mare in onore dell’atleta che voleva andare anche sullo shuttle. Ad effettuare, inoltre, il brindisi al nuovo anno in mare sono stati numerosi taorminesi che correvano con lui anche alla maratona di New York. Un momento questo molto suggestivo con ospiti provenienti da lontano che ha visto come cornice una splendida giornata di sole. Altri tuffi sono stati effettuati in vari punti della costa taorminese.

