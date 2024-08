Incidente sulla A20 a Brolo, il bilancio è pesantissimo: morti marito e moglie, feriti i due figli

la tragedia

A bordo dell'auto una famiglia., Ancora da ricostruire la dinamica

Incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Brolo, in direzione del capoluogo siciliano. Coinvolta un’auto con a bordo una famiglia: due le vittime, marito e moglie, mentre gli altri due occupanti dell’auto, i due figli, sono rimasti feriti. Sul posto la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Al momento per le auto in transito uscita obbligatoria allo svincolo di Patti.

Le vittime sono Salvatore Caleca, che fra pochi giorni avrebbe compiuto 43 anni, e la moglie Michela Bucci, 40 anni. Con loro c’erano le due figlie di uno e cinque anni, che hanno riportato solo ferite lievi e sono state portate in ospedale. La famiglia residente a Roma e, per le ferie di agosto, stava andando a Torrenova (Messina), paese di origine dell’uomo.

