Jaan Roose nella leggenda, dopo 2h56’32” è arrivato a Torre Faro a Messina unendo idealmente la Calabria alla Sicilia

Sport, Messina

Il campione estone della Red Bull, ha compiuto una vera impresa diventando il primo uomo ad attraversare lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia di appena 1,9 centimetri di larghezza e demolendo il precedente record del mondo

Ha cambiato la storia dello slacklining in uno scenario pazzesco come lo Stretto di Messina e da oggi Jaan Roose è diventato una leggenda vivente dello sport mondiale. Oggi il campione estone della Red Bull ha compiuto una traversata da Guinnes dei Primati: la più lunga camminata su slackline della storia (3.646 metri), che non è record del mondo (aveva già polverizzato il precedente primato di 2710 metri del percorso di Mont Dorè, in Francia, tra le mete predilette di tutta la community degli slackliners, con un distacco di oltre 900 metri) per una caduta dalla fettuccia a pochi metri dal traguardo, rialzandosi e concludendo l’impresa sotto le tre ore.

“Sono super contento – le prime parole di Jaan Roose ai microfoni di Mediaset che ha seguito l’evento in diretta – sono stato il primo uomo a camminare tra la Calabria e la Sicilia”.