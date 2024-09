La ditta esclusa gestiva lo stesso i lavori grazie ai subappalti: indagati quattro imprenditori

l'inchiesta

La gara da 1,7 milioni bandita dal Cas per la manutenzione degli impianti elettrici lungo la A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo. L'inchiesta della Dia e della Procura di Messina

La Direzione Investigativa Antimafia di Messina ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari e l’avviso di garanzia emessi dalla Procura di Messina, nei confronti di quattro imprenditori delle province di Palermo e Messina, indagati per sub appalto non autorizzato, riguardante lavori di manutenzione oggetto di un applato a a base d’asta, di quasi 1,7 milioni di euro.

Si tratta di una vicenda emersa tra il 2019 e il 2020 a seguito di indagini condotte dagli investigatori della DIA con il coordinamento della Dda di Messina, con riguardo ad una appalto bandito dal Cas – il Consorzio per le Autostrade Siciliane – per la manutenzione degli impianti elettrici delle tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.