La frode fiscale sugli orologi da 2,4 milioni: la Gdf sequestra beni e conti a una ditta messinese

L'inchiesta

Le transazioni con il sud est asiatico e con la Cina consentivano di evadere l'Iva

I militari della guardia di finanza di Messina hanno eseguito un sequestro di beni per reati fiscali in materia di evasione dell’Iva. Secondo le indagini una ditta di Caserta acquistava orologi importandoli da Hong Kong senza pagare l’Iva in dogana, beneficiando indebitamente delle agevolazioni previste, e poi li vendeva a una società messinese, che li commercializzava. Il gip ha confermato Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, delle somme corrispondenti al valore delle imposte sottratte per circa 2, 4 milioni di euro confermando le tesi della Procura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA