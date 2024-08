La “villa del Gattopardo” è all’asta. Tre ex assessori alla Regione: «Fate la prelazione»

l'appello

Daniele Tranchida, Alberto Samonà e Fabio Granata, componenti dell'associazione Articolo 9, intervengono sul destino di Villa Piccolo a Capo d'Orlando

Villa Piccolo a Capo D’Orlando è all’asta. E tre ex assessori regionali, Daniele Tranchida, Alberto Samonà e Fabio Granata, insieme al direttore artistico di Naxos Legge Fulvia Toscano, sostengono la decisione del governo della Regione Siciliana di individuare le risorse per esercitare la prelazione. «Si tratta di un luogo dell’anima della cultura siciliana e non può che restare nella sua disponibilità come bene pubblico – scrivono – Paradossale è gravissimo che Villa Piccolo, la villa del Gattopardo, sia finita all’asta ma, al di la di ritardi e responsabilità riteniamo fondamentale che la dimora faccia parte del patrimonio indisponibile dell’assessorato ai Beni Culturali, al fine di garantirne conservazione e valorizzazione».

