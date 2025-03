L’Asp di Messina lancia un concorso per 82 posti di dirigente medico: ecco tutte le discipline richieste

SANITÀ

Iniziativa dell'azienda sanitaria messinese per colmare le mancanze di dirigenti medici presso i vari ospedali della provincia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, al fine di colmare le mancanze di dirigenti medici presso i vari ospedali della provincia e per garantire una sanità di primo livello, ha approvato un bando per un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigenti medici. Si tratta di uno dei contratti più importanti e ampi di quelli banditi dall’Asp di Messina.

Questo concorso è indetto per la copertura di un totale di 82 posti di Dirigente Medico nelle seguenti discipline: 6 posti di Dirigente Medico di Psichiatria; 3 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro; 8 posti di Dirigente Medico di Emergenza – Urgenza; 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia; 2 posti di Dirigente Medico di Oncologia Medica; 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 6 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 5 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia; 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 28 posti di Dirigente Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base; 11 posti di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.