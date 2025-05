Lavori di Ferrovie Italiane nella stazione di Messina Centrale: variazioni di orari e servizio bus

L'avviso

Dal 14 al 20 maggio e dal 6 al 9 giugno

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato lavori nel Ponte Zaera, nella stazione di Messina Centrale, dal 14 al 20 maggio e dal 6 al 9 giugno. Sono previste attività di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Zaera, con lo smontaggio delle vecchie travate e il riposizionamento delle nuove, nonché l’adeguamento sismico delle sottostrutture. L’intervento è stato suddiviso per fasi; durante le quali saranno impegnate 40 maestranze di Rfi e delle imprese appaltatrici, per un investimento di circa 2 milioni di euro. Per consentire l’operatività dei cantieri, in questa prima fase alcuni treni della linea Messina-Palermo, fra Messina e Giampilieri e sulla relazione Messina-Catania Aeroporto Fontanarossa subiranno variazioni d’orario e cancellazioni; previsto un servizio bus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA