Le ruba la borsa in spiaggia mentre la vittima fa il bagno: ladro finisce ai domiciliari

nel messinese

Arrestato dai carabinieri un 43enne messinese. Il colpo a Itala Marina

Sulla spiaggia di Itala Marina, i Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea hanno fermato un 43enne messinese, noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagrante subito dopo aver sottratto la borsa di una bagnante.

La chiamata della vittima ha permesso alla pattuglia dei Carabinieri di intervenire tempestivamente, bloccare il ladro e recuperare la borsa contenente anche un portafoglio con 150 euro in contanti. Arrestato, il 43enne è stato condotto in caserma e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.