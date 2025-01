Lo cocaina nascosta nel bagno, arrestato un pusher messinese

droga

Il blitz anti droga dei carabinieri

I Carabinieri di Messina Sud hanno arrestato un 40enne messinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad operare sono stati i militari del Nucleo Operativo che da alcuni giorni seguendo i movimenti dell’uomo anche con appostamenti vicino a casa sua, era stato notato un insolito andirivieni di persone, perlopiù giovani noti quali assuntori di droghe. È stato questo il motivo per il quale, i militari dell’Arma nella tarda serata di ieri hanno deciso di perquisire l’abitazione ritenendo di trovare all’interno della sostanza stupefacente. L’intuito investigativo dei Carabinieri si è rivelato fondato, visto che sono stati scovati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina, occultati in un intercapedine del bagno. Inoltre, è stato altresì trovato e sequestrato un bilancino intriso di residuo di droga, verosimilmente utilizzato per realizzare le dosi. Il 40enne è stato arrestato, la droga recuperata è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio.

