L’Università di Messina ferma la collaborazione con l’Università di Gerusalemme: la decisione del Senato accademico

il caso

L’Università di Messina ha ufficialmente interrotto ogni collaborazione con la Hebrew University of Jerusalem, una decisione presa all’unanimità dal senato accademico e maturata in seguito a profonde pressioni interne. Questa mattina, circa cento studenti e attivisti hanno manifestato all’interno del rettorato chiedendo direttamente alla rettrice Giovanna Spatari di interrompere immediatamente i rapporti con le università israeliane. Alla protesta hanno aderito il Coordinamento Messina-Palestina, la Cgil locale e gli studenti dell’Udu.

Nei mesi scorsi, ben 264 docenti dell’ateneo avevano firmato un appello rivolto alla rettrice e ai vertici dell’Università, chiedendo l’interruzione di qualsiasi legame con Israele, accusato di violenze sistematiche contro la popolazione palestinese. Il senato accademico ha accolto le richieste manifestando una netta condanna del governo israeliano, definendo la situazione come una «sistemica violazione dei diritti umani e una forma di genocidio», come riconosciuto da autorevoli istituzioni internazionali.