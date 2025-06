Madre cade dal balcone con la figlia neonata a Messina: la piccola è in gravissime condizioni

Il caso

L'episodio nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse. Indaga la polizia

Una donna di 40 anni insieme alla figlia neonata di tre mesi è caduta dal primo piano della sua abitazione in un complesso residenziale nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. I sanitari del 118 hanno portato la donna e la bimba col codice rosso al Policlinico. Le condizioni della piccola sarebbero gravi. Sul posto agenti della polizia e della Scientifica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della donna che secondo una prima ipotesi sarebbe depressa dopo il parto. La piccola è ricoverata in Terapia intensiva pediatrica e i sanitari stanno cercando di stabilizzarla per poi operarla.