Maltempo, deliberato lo stato d’emergenza per Stromboli e Lipari

Governo

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci

“Il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio dell’isola di Stromboli, nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. Il provvedimento si rende necessario in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull’Isola il 19 e 20 ottobre 2024”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci .